MÄRKTE-US-Börsen starten verhalten - Anleger warten auf Trump-Rede

Frankfurt, 05. Feb (Reuters) - Vor der mit Spannung erwarteten Rede von US-Präsidenten Donald Trump zur Lage der Nation haben sich Börsianer an der Wall Street zu Handelsbeginn am Dienstag nur vorsichtig aus der Deckung gewagt. “Die Rede wird am Markt genau beobachtet werden, weil alle hoffen, dass sich Trump zur Grenzsicherung und zum Handelsstreit äußern wird”, sagte Analyst Craig Erlam vom Online-Broker Oanda. Trump hatte damit gedroht, wegen des Streits mit den Demokraten über den Bau einer Mauer an der mexikanischen Grenze den nationalen Notstand auszurufen. Ferner standen die Bilanzzahlen von Unternehmen wie Alphabet im Fokus der Anleger.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte im frühen Handel 0,2 Prozent höher mit 25.287 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 stieg um 0,1 Prozent auf 2728 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq rückte ebenfalls um 0,1 Prozent zu auf 7356 Stellen.

Die Aktien der Google-Mutter Alphabet verloren ein Prozent. Zwar erzielte der Konzern aus Kalifornien im vergangenen Quartal einen Überschuss von 8,95 Milliarden Dollar nach einem Verlust von drei Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum. Die Kosten gingen aber deutlich nach oben.

Um zehn Prozent nach oben ging es für Estee Lauder. Der Luxuskosmetikhersteller übertraf dank eines starken Wachstums in Asien mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen von Analysten und hob die Jahresprognosen an.