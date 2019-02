MÄRKTE-US-Anleger feiern versöhnliche Töne bei Handelsgesprächen

Frankfurt, 15. Feb (Reuters) - Ermutigende Signale von den laufenden Handelsgesprächen zwischen China und den USA haben Investoren an der Wall Street am Freitag in Kauflaune versetzt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte legte ein Prozent auf 25.710 Punkte zu. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 0,9 Prozent auf 2771 Zähler, der Index der Technologiebörse Nasdaq stieg ein halbes Prozent auf 7467 Zähler. Der Markt setze nun auf eine baldige Lösung in dem Zollkonflikt, sagte Art Hogan, Chefanalyst beim Brokerhaus National Securities.

Chinas Präsident Xi Jinping sagte nach einem Treffen mit dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer und Finanzminister Steven Mnuchin in Peking, bei den Gesprächen in dieser Woche seien wichtige Fortschritte erzielt worden. In der kommenden Woche würden sich Delegationen aus beiden Ländern erneut treffen - dann in Washington. Bis zum 1. März streben die beiden größten Volkswirtschaften der Welt eine Einigung in dem seit Monaten schwelenden Zollstreit an. Andernfalls droht US-Präsident Donald Trump mit weiteren Strafzöllen.

Genau im Blick behielten Anleger auch Trumps Ankündigung, wegen des Streits um den Mauerbau an der mexikanischen Grenze, den Nationalen Notstand auszurufen. In Zuge dessen werde er den zwischen seinen Republikanern und den oppositionellen Demokraten ausgehandelten Haushaltskompromiss unterschreiben. Damit würde ein erneuter Regierungsstillstand abgewendet.

Die Aktien des Chipherstellers Nvidia legten um mehr als vier Prozent zu. Für das laufende Geschäftsjahr sagte das Unternehmen aus Kalifornien stabile oder allenfalls leicht rückläufige Erlöse voraus und ist damit optimistischer als Experten.

Die Titel von Pepsico lagen zwei Prozent höher, obwohl der Coca-Cola-Rivale für 2019 überraschend einen Gewinnrückgang angekündigt hat.