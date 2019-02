MÄRKTE-Fortschritte im Handelsstreit helfen US-Börsen - GE im Aufwind

Frankfurt, 25. Feb (Reuters) - Die Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China gibt der Wall Street Auftrieb. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 stiegen zur Eröffnung am Montag um bis zu 0,9 Prozent.

US-Präsident Donald Trump hatte sich auf Twitter positiv zum Verlauf der Handelsgespräche geäußert und ein erneutes Treffen mit seinem chinesischen Kollegen Xi Jinping in Aussicht gestellt. “Das verschafft uns Zeit”, sagte Scott Brown, Chef-Volkswirt des Vermögensberaters Raymond James. “Die Regierung steht unter enormem Druck, dieses Thema aus dem Weg zu räumen. Es wird wohl noch einige Wochen dauern, aber ich rechne mit einer Einigung.” Vom Optimismus profitierten vor allem Unternehmen mit einem großen China-Geschäft. Hierzu gehörten der Baumaschinen-Hersteller Caterpillar, der Airbus-Rivale Boeing sowie die Chipfirmen Intel und AMD. Ihre Papiere verteuerten sich um bis zu 3,2 Prozent.

Zu den Favoriten am US-Aktienmarkt zählte außerdem General Electric (GE) mit einem Kursplus von knapp 15 Prozent. Der Siemens-Rivale verkauft sein Biopharmageschäft für gut 21 Milliarden Dollar an die Medizintechnik-Firma Danaher. Deren Aktien stiegen um 8,4 Prozent auf ein Rekordhoch von 123 Dollar. Investoren hätten lediglich mit einem Verkaufspreis von etwa 20 Milliarden Dollar gerechnet, konstatierten die Analysten der Deutschen Bank. Danaher könne durch den Deal seine Gewinnmargen steigern, fügten die Experten vom Vermögensverwalter Cowen hinzu.