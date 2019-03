MÄRKTE-US-Börsen starten höher - Tesla-Anleger treten aufs Bremspedal

Frankfurt, 01. Mrz (Reuters) - Anleger in den USA haben sich am Freitag wieder aus der Deckung getraut. Rückenwind erhielten die Börsen unter anderem von überraschend soliden Konjunkturdaten aus China. “Heute ist ein typischer China-Tag, der Investoren die Zuversicht gibt, dass dort alles rund läuft”, sagte Analyst Andre Bakhos vom Broker New Vines Capital. Hoffnung verbreitete auch US-Finanzminister Steven Mnuchin. Ihm zufolge arbeiten die Regierungen in Peking und Washington an einem detaillierten Handelsabkommen, um den seit Monaten schwelenden Handelsstreit beizulegen.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte legte ein halbes Prozent zu auf 26.019 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 stieg ebenfalls um 0,5 Prozent auf 2798 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq rückte um 0,7 Prozent vor auf 7587 Stellen.

Die Aktien von Tesla rutschten um vier Prozent ab, nachdem Firmenchef Elon Musk mitgeteilt hatte, die Elektroautos nur noch online verkaufen zu wollen. Aus Kostengründen soll ein Großteil der 378 Tesla-Niederlassungen dicht gemacht werden. Zudem kündigte Tesla deutliche Preissenkungen an. Dies sei als Eingeständnis zu werten, dass die Nachfrage nach Tesla-Autos zurückgehe, erläuterte RBC-Analyst Joseph Spak.

Um gut drei Prozent nach oben ging es dagegen mit den Aktien von Ebay. Auf Drängen des Großaktionärs Elliott stellte der Online-Marktplatz seine Konzernstruktur auf den Prüfstand. Dabei gehe es unter anderem um die Ticketbörse Stubhub und das Geschäft mit Kleinanzeigen. Elliott ist der Meinung, dass Ebay durch den Verkauf dieser Sparten flexibler wäre und mehr Wert für Aktionäre schaffen würde. (Reporter: Patricia Uhlig und Shreyashi Sanyal, redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)