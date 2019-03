MÄRKTE-US-Anleger setzen auf Einigung im Zollstreit mit China

Frankfurt, 04. Mrz (Reuters) - Die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Zollstreits mit China lockt weitere Anleger an die US-Börsen zurück. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 stiegen zur Eröffnung am Montag jeweils rund 0,5 Prozent.

Einem Insider zufolge ist eine Einigung zwischen den beiden weltweit größten Volkswirtschaften in greifbarer Nähe. US-Präsident Donald Trump und sein chinesischer Kollege Xi Jinping könnten ein Abkommen bei einem Gipfel Ende März besiegeln, berichtete das “Wall Street Journal” ergänzend. In diesem Rahmen könnten die gegenseitigen Strafzölle gesenkt oder gar komplett aufgehoben werden. Es liege aber noch eine Menge Arbeit vor den Verhandlungsführern, sagte Analyst David Madden vom Online-Broker CMC Markets. Dies gelte vor allem in der Frage des Schutzes intellektuellen Eigentums.

Die Spekulationen auf einen baldigen Deal ermunterten Anleger zum Einstieg bei Firmen mit einem großen China-Geschäft. Die Aktien des Airbus-Rivalen Boeing, des Baumaschinen-Herstellers Caterpillar sowie der Chip-Anbieter Intel und AMD gewannen bis zu ein Prozent.

Die Titel von DaVita rutschten dagegen um 2,2 Prozent ab. Die USA wollen die Behandlungskosten für Dialyse-Patienten reduzieren und daher künftig Therapien daheim statt in speziellen Kliniken favorisieren. DaVita und der deutsche Rivale Fresenius Medical Care (FMC) betreiben in den USA mehr als 5000 Dialyse-Zentren und kommen damit auf einen Marktanteil von rund 70 Prozent. Die im Dax notierten FMC-Papiere gaben 2,4 Prozent nach.