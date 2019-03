MÄRKTE-Wall Street bröckelt ab - Handelsgespräche im Blick

Frankfurt, 05. Mrz (Reuters) - In Erwartung weiterer Entwicklungen bei den Handelsgesprächen zwischen den USA und China halten sich Anleger mit Engagements an der Wall Street zurück. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 verloren zur Eröffnung am Dienstag bis zu 0,3 Prozent.

Investoren rechneten mit einem Abkommen zur Beilegung des Zollstreits und hätten sich entsprechend positioniert, sagte Hussein Sayed, Chef-Anlagestratege des Brokerhauses FXTM. “Daher werden die Details der Vereinbarung darüber entscheiden, ob die Rally weitergeht oder endet.” Einem Insider zufolge ist eine Einigung in greifbarer Nähe.

Zu den Favoriten am US-Aktienmarkt zählte Target mit einem Kursplus von 4,3 Prozent. Der Einzelhändler legte ein Quartalsergebnis und einen Ausblick über Markterwartungen vor.

Gefragt waren auch die Papiere von L Brands, die sich um drei Prozent verteuerten. Der aktivistische Investor und L Brands-Aktionär Barington dringt darauf, die Unterwäschemarke “Victoria’s Secret” sowie das Geschäft mit Badezusätzen und Duschgels unter dem Namen “Bath & Body Works” zu trennen.

Die Titel von Hertz rutschten dagegen um 7,6 Prozent ab. Der aktivistische Investor und größte Eigner Carl Icahn reduzierte seine Beteiligung an dem Autovermieter auf knapp 29 von gut 35 Prozent. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)