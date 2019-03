MÄRKTE-US-Anleger auf dem Rückzug - EZB-Entscheidung dämpft Stimmung

Frankfurt, 07. Mrz (Reuters) - Düstere Aussichten für die Euro-Zone und enttäuschende Geschäftszahlen von US-Unternehmen haben Börsianern an der Wall Street am Donnerstag die Laune verdorben. EZB-Präsident Mario Draghi sieht zwar die Wahrscheinlichkeit einer Rezession in der Euro-Währungsunion als gering an, die Region befinde sich aber in einer Periode anhaltender Schwäche. Die EZB hat die Zinswende für dieses Jahr abgeblasen und Geldspritzen für die Banken beschlossen. Zudem warteten US-Anleger auf handfeste Ergebnisse von den Zollstreit-Verhandlungen.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete den Handel 0,1 Prozent schwächer bei 25.645 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gab 0,2 Prozent nach auf 2766 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq rutschte um 0,3 Prozent auf 7483 Stellen ab.

Bei den Einzelwerten standen die Aktien von Kroger im Fokus mit einem Abschlag von 12,4 Prozent. Die Supermarktkette verdiente im vergangenen Quartal wegen höherer Investitionen deutlich weniger als Analysten erwartet hatten. Die Erträge gingen um zehn Prozent auf gut 28 Milliarden Dollar zurück. Das war ebenfalls weniger als von Experten vorhergesagt. (Reporter: Medha Singh, Patricia Uhlig, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)