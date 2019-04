MÄRKTE-Wall Street höher - Bilanzsaison im vollen Gange

Frankfurt, 23. Apr (Reuters) - Zum Auftakt der heißen Phase der Bilanzsaison greifen Anleger vor allem bei US-Technologieaktien zu. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete den Handel am Dienstag 0,1 Prozent im Plus bei 26.534 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 legte ebenfalls 0,1 Prozent auf 2911 Zähler zu. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verbesserte sich um 0,3 Prozent auf 8039 Punkte.

Der Jahresauftakt sei für die Unternehmen zwar schwierig gewesen, sagte Craig Erlam, Marktanalyst des Brokerhauses Oanda. Die Erwartungen seien allerdings deutlich gesenkt geworden. Daher könnte es zu einer Art Knall kommen, falls sich herausstellt, dass es nicht so schlimm war wie befürchtet, sagte Mark Grant, Chefstratege bei B.Riley FBR.

So gewannen die Aktien von Coca-Cola ein Prozent an Wert. Der Gewinn im ersten Quartal fiel besser aus als von Analysten erwartet. Twitter-Anteilsscheine legten neun Prozent zu. Der US-Konzern überraschte mit der Zahl der aktiven Nutzer, die um neun Millionen auf 330 Millionen pro Monat gegenüber dem Vorjahresquartal gestiegen war.

Die Papiere von Walt Disney zogen um 1,5 Prozent an. Am Mittwoch startet "Avengers: Endgame" in den Kinos. Experten zufolge könnte der Superhelden-Film bisherige Einspiel-Rekorde knacken.