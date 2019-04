MÄRKTE-Wall Street eröffnet wenig verändert - Boeing legen zu

New York, 24. Apr (Reuters) - Gemischte Firmenbilanzen haben die US-Börsen am Mittwoch in Schach gehalten. Alle drei großen Indizes bewegten sich zum Handelsstart nach der jüngsten Kursrally kaum vom Fleck. Die Märkte seien im positiven Sinne nervös, sagte der Börsen-Experte Michael James von Wedbush Securities. Die Frage sei, ob die Zahlen und Ausblicke der Unternehmen so gut seien, dass sie weitere Kursanstiege rechtfertigen würden.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte lag kurz nach dem Start nahezu unverändert bei 26.628 Punkten, ebenso der breiter gefasste S&P-500 mit 2931 Stellen. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gab 0,1 Prozent auf 8123 Stellen nach.

Die großen Indizes liegen nach kräftigen Zuwächsen in diesem Jahr alle nahe an ihren Allzeit-Hochs. Getragen wird die Stimmung von der Hoffnung auf eine eher lockere Geldpolitik der US-Notenbank, einem versöhnlichen Ausgang des Handelsstreits zwischen den USA und China sowie der Erwartung robuster Firmengewinne in der aktuellen Bilanz-Saison.

Boeing-Aktien legten knapp ein Prozent zu, obwohl der Airbus-Rivale wegen der Probleme bei dem Modell 737 MAX im ersten Quartal einen deutlichen Gewinnrückgang hinnehmen musste und zunächst seine Jahresprognose kassierte.

Für Caterpillar ging es 2,5 Prozent ab. Der weltgrößte Hersteller von Baumaschinen, der auch als Gradmesser für die Entwicklung der Weltwirtschaft gilt, übertraf zwar die Gewinnprognosen der Analysten für das laufende Quartal. Der Umsatz der Bau-Sparte in der wichtigen Region Asien-Pazifik ging aber um vier Prozent zurück.

Ebay-Papiere legten 4,7 zu. Die Online-Verkaufsplattform hat ihre Prognosen für das Gesamtjahr bei Umsatz und Gewinn angehoben.

Nach Börsenschluss werden Zahlen unter anderem von Microsoft und Facebook erwartet.