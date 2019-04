MÄRKTE-Bilanzen trüben Stimmung an US-Börsen - Lichtblick BIP-Daten

26. Apr (Reuters) - Gemischt ausgefallene Firmenbilanzen haben die Stimmung an den US-Börsen zum Wochenschluss belastet. Exxon hatte schwache Zahlen vorgelegt, Intel und American Airlines kappten ihre Prognosen. Für freundliche Gesichter sorgten indes unerwartet starke US-Daten. Das Bruttoinlandsprodukt stieg zwischen Januar und März auf das Gesamtjahr hochgerechnet um 3,2 statt wie erwartet um zwei Prozent. Volkswirte sprachen von einer “Riesenüberraschung”. Vor allem Investitionen des Staates trieben die Konjunktur an, während der private Konsum nicht mehr so stark zulegte wie zuletzt.

Der Leitzindex Dow Jones lag kurz nach Handelsbeginn etwas tiefer bei 26.438 Punkten. Auch der breiter gefasste S&P 500 verlor leicht auf 2922 Zähler. Die Technologiebörse Nasdaq büßte 0,4 Prozent auf 8075 Stellen ein.

Intel verloren knapp neun Prozent. Der weltgrößte Halbleiter-Anbieter senkte seine Geschäftsziele. Offenbar reagiert das Unternehmen damit auf die unsicheren Konjunkturaussichten, vor allem in China, schrieb Analystin Suji Desilva von der Investmentbank Roth.

Auch American Airlines kappten ihr Gewinnziel, die Papiere verloren 2,7 Prozent.

Ein überraschend deutlicher Gewinneinbruch brockte Exxon einen Kursrückgang von 2,4 Prozent ein. Der größte US-Konzern verdiente im ersten Quartal nur noch halb so viel wie im Vorjahreszeitraum.

Aufwärts ging es indes für Ford mit einem Kursplus von 7,5 Prozent. Der Autobauer hatte ein Quartalsergebnis über Markterwartungen bekanntgegeben und blickt optimistischer in die Zukunft. Im Windschatten legten General Motors (GM) 2,2 Prozent zu.

Auch Amazon verdiente überraschend gut. Die Papiere des Online-Händlers gewannen 1,6 Prozent. “Wir gehen davon aus, dass der Konzern die Ertragskraft trotz hoher Investitionen in schnellere Lieferzeiten steigern kann”, schrieb DZ Bank-Analyst Ingo Wermann. “Wir bekräftigen deshalb unser Anlageurteil ‘Kaufen’.” (Reporter: Chuck Mikolajczak und Hakan Ersen, beasrbeitet von Ralf Bode, redigiert von Petra Jasper Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)