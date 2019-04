MÄRKTE-US-Börsen unverändert - Anleger warten auf Geschäftszahlen

Bangalore, 29. Apr (Reuters) - Die Anleger in den USA haben sich am Montag vor den Geschäftszahlen der Tech-Größen Apple und Alphabet mit Käufen zurückgehalten. Der Dow Jones-Index der Standardwerte notierte zu Handelsstart mit 26.544 Punkten unverändert, auch der breiter gefasste S&P 500 und der Index der Technologiebörse Nasdaq lagen mit 2940 und 8150 Punkten auf dem Niveau vom Freitag. Allein in dieser Woche sollen etwa 160 der 500 S&P-Mitgliedsfirmen Einblick in ihre Bücher gewähren. Analysten gehen nach Refinitiv-Daten davon aus, dass die Gewinne der 500 größten Unternehmen im abgelaufenen Quartal im Schnitt um 0,3 Prozent gefallen sind. Sie sind damit deutlich optimistischer als noch Anfang des Monats, als sie noch einen Rückgang um zwei Prozent vorhergesagt hatten.

Die jüngsten Inflationsdaten wurden mit Zurückhaltung aufgenommen. Zwar legten die Konsumausgaben im März so stark zu wie seit mehr als neuneinhalb Jahren nicht mehr. “Man muss diese Zahlen aber mit Vorsicht genießen”, sagte Scott Brown, Chefvolkswirt beim Vermögensverwalter Raymond James. Der Sektor sei vom Regierungsstillstand Anfang des Jahres besonders stark getroffen worden. “Deswegen sehen wir hier Nachholeffekte.”

Die Disney-Aktien legten nach dem Filmstart von “Avengers: Endgame” ein Prozent zu. Insgesamt wurden Tickets für 1,2 Milliarden Dollar für das Superhelden-Spektakel verkauft - und Rekorde in mehreren Ländern aufgestellt.

Die Boeing-Aktien gaben dagegen 0,6 Prozent nach. Boeing-Chef Dennis Muilenburg stellt sich zum ersten Mal seit dem weltweiten Flugverbot für die 737 MAX 8-Maschinen nach zwei Abstürzen den Fragen der Aktionäre.