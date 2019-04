MÄRKTE-Google verdirbt US-Anlegern die Laune

Bangalore, 30. Apr (Reuters) - US-Investoren haben sich nach enttäuschenden Zahlen der Google-Mutter Alphabet und anderer Wall-Street-Schwergewichten an die Seitenlinie gestellt. “Die Märkte sind auf Rekordniveaus und Anleger fangen allmählich an, sich zu fragen, woher der weitere Treibstoff kommen soll”, sagte Investmentanalyst Andre Bakhos vom Brokerhaus New Vines Capital. “Zahlen wie die von Google sorgen da nicht gerade für viel Euphorie.”

Die Alphabet-Titel rutschten um 8,3 Prozent ab, nachdem der US-Technologieriese unerwartet schwache Quartalszahlen vorgelegt hatte. Der Gewinn brach zum Jahresauftakt wegen einer Milliardenstrafe der EU-Wettbewerbsbehörde ein und der Umsatz wuchs langsamer als prognostiziert. Die Titel des iPhone-Herstellers Apple, der nach Börsenschluss seine Bücher für Investoren öffnet, gaben ein Prozent nach.

Der Technologieindex Nasdaq büßte wegen des Google-Kurssturzes ein halbes Prozent ein. Der S&P 500 verlor 0,2 Prozent. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte unverändert bei 26.561 Punkten.

Für Freude bei Anlegern sorgte dagegen General Electric (GE) - die Aktien legten um gut sechs Prozent zu. Der mitten in einem Umbau steckende Rivale des deutschen Siemens-Konzerns überraschte dank guter Geschäfte in den Sparten Flugzeug, Medizintechnik sowie Öl und Gas mit einem Gewinnsprung im Quartal.