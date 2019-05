MÄRKTE-Anleger an der Wall Street tauchen ab

Bangalore, 06. Mai (Reuters) - Aus Furcht vor einem Scheitern der Handelsgespräche zwischen China und den USA haben Anleger an der Wall Street am Montag den Stecker gezogen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete den Handel 1,33 Prozent schwächer bei 26.153 Punkten. Auch der breiter gefasste S&P 500 und der Index der Technologiebörse Nasdaq ließen deutlich Federn. “Anleger haben bislang darauf gesetzt, dass es eine schnelle Einigung gibt in den Verhandlungen”, sagte Marktanalyst Mati Greenspan vom Onlinebroker eToro. “Mit nur zwei kleinen Tweets hat Donald Trump allerdings die Ruhe an den Märkten zerstört.”

Der US-Präsident hatte am Wochenende via Twitter für Freitag eine Erhöhung von Importzöllen für bestimmte chinesische Produkte von zehn Prozent auf 25 Prozent angekündigt und seine harte Haltung am Montag bekräftigt. Unklar ist nun, wie die Regierung in Peking reagiert.

Unter Druck standen besonders Aktien von Chipherstellern, die einen Großteil ihrer Umsätze in China erwirtschaften. Das Branchenbarometer Philadelphia Chip Index gab 2,6 Prozent nach. Auch Technologiefirmen waren unter den Verlierern. Apple büßten 2,2 Prozent ein, Amazon>MZN.O> und Facebook mehr als ein Prozent. Boeing, der größte US-Exporteur nach China, verlor 2,5 Prozent an Börsenwert.

Papiere von Tesla verloren 1,5 Prozent, nachdem die chinesische Handelsbehörde Zollerleichterungen auf den in China hergestellten Autopiloten "Brain" für das Model 3 des amerikanischen Elektroautobauers abgelehnt hatte.