MÄRKTE-US-Börsen starten schwächer - Zollstreit sorgt für Nervosität

New York, 08. Mai (Reuters) - Vor neuen Handelsgesprächen zwischen den USA und China herrscht große Nervosität an der Wall Street. Die US-Börsen starteten am Mittwoch etwas schwächer in den Handel. “Die nächsten Tage könnten heftig werden”, sagte Marktanalyst Craig Erlam vom Finanzhaus Oanda. Bis vor kurzem hätten die Märkte noch eingepreist, dass es eine Einigung im Handelsstreit geben werde. Inzwischen sei die Frage, ob es wirklich dazu komme. Chinas Vize-Regierungschef Liu He soll am Donnerstag und Freitag an der neuen Gesprächsrunde zur Lösung des Konflikts in Washington teilnehmen.

US-Präsident Donald Trump hatte am Sonntag überraschend für Freitag neue Zölle auf chinesische Importe im Volumen von 200 Milliarden Dollar angekündigt. Seitdem herrscht unter Anlegern Angst, dass der Zollkonflikt weiter eskaliert. Nun legte Trump nach und warnte die Führung in Peking in einem neuen Tweet davor, auf Zeit zu spielen. Er betonte, er freue sich sehr auf Zolleinnahmen von über 100 Milliarden Dollar im Jahr, die die US-Staatskasse füllten.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte in den ersten Minuten 0,2 Prozent tiefer bei 25.909 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 verlor 0,3 Prozent auf 2876 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq sank ebenfalls 0,3 Prozent auf 7937 Stellen.

Zu den Verlierern zählten erneut Aktien von Unternehmen, die als Leidtragende der Handelsstreitigkeiten gelten. So büßten etwa Caterpillar 0,7 Prozent ein.

Der Kurs des Mitfahrdienstes Lyft sackte 0,9 Prozent ab. Das Unternehmen war im abgelaufenen Quartal tiefer in die roten Zahlen gerutscht.