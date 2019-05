MÄRKTE-US-Börsen starten im Minus - Handelsstreit verunsichert

Frankfurt, 09. Mai (Reuters) - In Erwartung schwieriger Verhandlungen im Handelskonflikt haben die Anleger an der Wall Street am Donnerstag den Rückwärtsgang eingelegt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte fiel zu Handelsbeginn um ein Prozent auf 25.700 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 gab 1,1 Prozent auf 2849 Zähler nach, der Index der Technologiebörse Nasdaq sank um 1,3 Prozent auf 7842 Punkte.

Kurz vor der zweitägigen Verhandlungsrunde im Zollstreit mit China hatte US-Präsident Donald Trump den Ton gegenüber der Volksrepublik verschärft, der er Wortbruch vorwarf. Er hat angekündigt, am Freitag Importzölle auf chinesische Produkte im Volumen von 200 Milliarden Dollar auf 25 von bisher zehn Prozent zu erhöhen. China drohte erneut mit Gegenmaßnahmen. Es sehe so aus, als ob US-Unternehmen wegen des Konfliktes länger mit Gegenwind zu rechnen hätten als gedacht, urteilten die Analysten der Ratingagentur Fitch.

Intel-Aktien standen unter Druck, nachdem der Chiphersteller für die nächsten drei Jahre ein gebremstes Gewinnwachstum erwartet. Die Papiere gaben knapp drei Prozent ab.

Der Verzicht auf eine milliardenschwere Übernahme gefiel Anlegern von Chevron. Der US-Ölkonzern hat sich aus dem Rennen um den Konkurrenten Anadarko Petroleum zurückgezogen. Zuvor hatte Occidental Petroleum seine Offerte angehoben. Chevron-Aktien legten 3,6 Prozent zu. Die Titel von Anadarko gaben rund drei Prozent nach. Occidental-Aktien fielen um mehr als sechs Prozent.