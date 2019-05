MÄRKTE-Zollstreit bremst Wall Street - Uber mit Börsendebut

Frankfurt, 10. Mai (Reuters) - Der durch neue US-Strafzölle gegen China angeheizte Handelskonflikt liegt den US-Anlegern weiter im Magen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte verlor am Freitag zu Handelsbeginn 0,3 Prozent auf 25.760 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 fiel um 0,2 Prozent auf 2865 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gab 0,1 Prozent auf 7901 Punkte nach.

Die Zollerhöhungen für Produkte aus China traten am Freitag in Kraft. Die Führung in Peking kündigte umgehend Gegenmaßnahmen an. US-Präsident Donald Trump dämpfte während der laufenden Verhandlungen Erwartungen an eine rasche Einigung. Es gebe absolut keinen Grund zur Eile, twitterte er. “Am Ende wird Trump einen Deal hinbekommen, aber bis dahin müssen wir damit leben, wie er es macht”, sagte Stratege Andre Bakhos vom Vermögensberater New Vines Capital. “Es wird viele Kursschwankungen geben, bis Klarheit herrscht.”

Trotz des unsicheren Marktumfeldes wagte sich der Fahrdienstvermittler Uber nun an die Börse. Das vor zehn Jahren gegründete Technologieunternehmen aus Kalifornien, das noch immer keine Gewinne schreibt, kommt auf eine Gesamtbewertung von mehr als 82 Milliarden Dollar. Damit ist es einer der größen Börsengänge seit Jahren. Platziert wird zunächst ein Anteil von rund zehn Prozent.

Nach einer Gewinnwarnung und dem überraschenden Abgang des Konzernchefs brachen die Aktien des Antivirus-Softwareherstellers Symantec um knapp siebzehn Prozent ein. Ein überraschend hohes Gewinnwachstum im ersten Quartal trieb die Aktien des Online-Einzelhändlers JD.Com um sechs Prozent in die Höhe. Für Enttäuschung sorgten hingegen die Umsätze von Marriott’s. Die Aktien der weltweit größten Hotelkette fielen um drei Prozent. (Reporter: Amy Caren Daniel, geschrieben von Anika Ross, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168.)