MÄRKTE-Wall Street im Aufwind - Jackson Hole im Blick

Frankfurt, 22. Aug (Reuters) - Ermutigende Geschäftszahlen von US-Einzelhändlern geben der Wall Street Auftrieb. Da Anleger aber auf weitere Hinweise auf die US-Geldpolitik warteten, hielten sie sich mit größeren Engagements zurück. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 gewannen zur Eröffnung bis zu 0,5 Prozent.

Die am Mittwochabend veröffentlichten Fed-Protokolle ließen eine Zinssenkung der US-Notenbank im September um einen halben Prozentpunkt deutlich unwahrscheinlicher erscheinen, sagte Anlagestratege Michael Hewson vom Brokerhaus CMC Markets. Nun richte sich die Aufmerksamkeit der Investoren auf die Rede von Fed-Chef Jerome Powell am Freitag bei dem alljährlichen Notenbanker-Treffen in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming. Dort eine aggressive Lockerung der Geldpolitik zu signalisieren sei riskant, wenn er sich der Unterstützung der übrigen Führungsriege nicht sicher sein könnte, warnte Hewson. Die Fed-Bankerin Esther George sprach sich ungeachtet entsprechender Forderungen von US-Präsident Donald Trump gegen weitere Zinssenkungen aus.

Zu den Favoriten am US-Aktienmarkt zählte Nordstrom mit einem Kursplus von gut elf Prozent. Dank eines starken Online-Geschäfts machte der Einzelhändler einen überraschend hohen Quartalsgewinn von 141 Millionen Dollar. Damit reihte sich Nordstrom in die Serie ermutigender Bilanzen aus der Branche ein. In den vergangenen Tagen hatten auch Target und Lowe's überzeugt. Der private Konsum gilt als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft.