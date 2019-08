MÄRKTE-Neue Zölle auf US-Waren trüben Stimmung an der Wall Street

Frankfurt, 23. Aug (Reuters) - Eine neue Runde im Handelsstreit zwischen China und den USA hat Aktienanleger an der Wall Street am Freitag die Laune verdorben. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte und der breiter gefasste S&P 500 gaben je 0,4 Prozent auf 26.150 Punkte und 2909 Punkte nach. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor 0,5 Prozent auf 7922 Punkte.

China kündigte neue Zölle auf US-Güter im Volumen von rund 75 Milliarden Dollar an. Diese sollten zwischen fünf und zehn Prozent liegen und ab dem 1. September beziehungsweise 15. Dezember gelten. “Natürlich wird China Vergeltung üben. Das ist Teil des Handelskrieges”, sagte Scott Brown, Chefökonom beim Vermögensverwalter Raymond James. Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell würden vor diesem Hintergrund noch intensiver beachtet. “Handelsfragen werden eine wichtige Rolle in der Rede von Powell spielen und er muss einige Hinweise geben, wie das globale Umfeld die Fed beeinflusst”, sagte Brown. Anleger rechnen mit Signalen für weitere Zinssenkungen der Fed.

Unter die Räder gerieten vor allem Technologietitel: Apple gaben 1,4 Prozent nach, Chiphersteller wie Qualcomm, Advanced Micro Devices und Intel fielen um bis zu 1,8 Prozent.

Aktien von HP verloren knapp acht Prozent. Der Chef des US-Computerherstellers Dion Weisler tritt nach fast vier Jahren ab.

Hasbro-Aktionären schlug eine milliardenschwere Übernahme auf den Magen. Die Titel verloren mehr als sechs Prozent. Der Spielzeughersteller will Entertainment One, den Produzenten der Kindershow “Peppa Pig” und der Zombie-Serie “Walking Dead”, für insgesamt vier Milliarden Dollar übernehmen. (Reporter: Medha Singh, Anika Ross, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)