MÄRKTE-Rezessionsangst macht US-Anlegern zu schaffen

Frankfurt/Bangalore, 28. Aug (Reuters) - Die Furcht vor einer Rezession in den USA hat am Mittwoch die Stimmung an der Wall Street gedämpft. Vor allem der anhaltende Handelskonflikt zwischen den USA und China machte den Investoren zu schaffen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete 0,25 Prozent schwächer bei 25.713 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 gab 0,3 Prozent nach auf 2861 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq sank um 0,4 Prozent auf 7798 Punkte.

Für Verunsicherung sorgte die Entwicklung am Anleihemarkt: Dort ist die Zinskurve invers, was bei Börsianern als ein Anzeichen für ein bevorstehendes Schrumpfen der Wirtschaftsleistung gilt. Erstmals liegt zudem die Rendite der 30-jährigen Papiere unter dem Leitzins der US-Notenbank Fed. Das drückte auf die Kurse der Banken, die unter niedrigen Zinsen leiden: Die Titel der Bank of America, Citigroup und JPMorgan gaben leicht nach.

Die Papiere des Softwareunternehmens Autodesk brachen um mehr als zwölf Prozent ein. Der Hersteller der AutoCAD-Software schraubte seine Prognose herab und begündete das mit den derzeitigen konjunkturellen Unsicherheiten. Mehrere Analysten schraubten daraufhin ihre Preisziele herunter. Der Übergang vom Lizenz- zum Abogeschäft dürfte kurzfristig auf Umsatz und Gewinnmarge lasten, schrieben die Experten von Baird. Langfristig verspreche er aber stabile Einkünfte. (Reporterin: Christina Amann, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1232 oder +49 30 2888 5168.)