MÄRKTE-Nachlassende Konjunkturängste geben Wall Street Auftrieb

Frankfurt, 04. Sep (Reuters) - Schwindende Ängste vor einer weltweiten Rezession geben den US-Börsen Auftrieb. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 stiegen zur Eröffnung am Mittwoch um jeweils etwa ein Prozent.

Genährt wurde der Optimismus von ermutigenden chinesischen Konjunkturdaten. Trotz des ungelösten Handelsstreits mit den USA beschleunigte die Dienstleistungsbranche der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft ihr Wachstum. Diese Zahlen drängten die enttäuschenden US-Daten vom Dienstag in den Hintergrund und dämpften die Angst vor einem Abschwung, sagte Shawn Gibson, Chef-Anleger beim US-Vermögensverwalter Liquid Strategies. “Denn eine starke chinesische Wirtschaft ist auch für uns wichtig.”

Die Aktien von Tyson Foods verloren dagegen 2,4 Prozent. Der größte US-Fleischverarbeiter senkte sein Gewinnziel für das Gesamtjahr auf 5,30 bis 5,70 von 5,75 bis 6,10 Dollar je Aktie. Als Gründe nannte das Management unter anderem einen Brand in einem Schlachthaus und einen Rückruf wegen Gummiteilen in Hühnchen-Produkten.

Die Papiere von American Eagle Outfitters<AEO,N> stürzten sogar um knapp 15 Prozent ab und waren mit 13,90 Dollar so billig wie zuletzt vor etwa zwei Jahren. Das Umsatzwachstum des Modehändlers blieb im abgelaufenen Quartal wegen des harten Wettbewerbs mit zwei Prozent hinter den Markterwartungen zurück. Für das laufende Vierteljahr peilt die Firma einen Gewinn von 0,47 bis 0,49 Dollar je Aktie an. Analysten hatten bislang mit 0,52 Dollar gerechnet.