MÄRKTE-Anleger an US-Börsen zeigen sich vorsichtig vor Zinsentscheid

Frankfurt, 17. Sep (Reuters) - In Erwartung des Zinsentscheids der US-Notenbank (Fed) haben Anleger größere Engagements an der Wall Street gescheut. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 kamen zur Eröffnung am Dienstag kaum vom Fleck.

Anleger rechnen mehrheitlich damit, dass die Fed den Schlüsselzins am Mittwoch um einen Viertelprozentpunkt reduzieren wird. “Wie bereits bei der letzten Zinssenkung vor zwei Monaten wäre dies eine Vorsichtsmaßnahme, die wir aber nicht als Einstieg in einen neuen Zinssenkungszyklus ansehen”, sagte Frank Dixmier, Anleihechef des Vermögensverwalters Allianz Global Investors. Da nach den Anschlägen auf saudi-arabische Ölförderanlagen an den Börsen keine Panik ausgebrochen sei, bestehe für die Fed kein Grund, die Geldpolitik stärker zu lockern, sagte Peter Cardillo, Chef-Volkswirt des Vermögensberaters Spartan.

Zu den größten Verlierern an der Wall Street gehörte Corning mit einem Kursminus von 8,3 Prozent. Das Unternehmen hatte seine Absatzziele gekappt. (Reporter: Hakan Ersen redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)