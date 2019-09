MÄRKTE-Wall Street hält sich nach Fed-Entscheid im Plus

Frankfurt, 19. Sep (Reuters) - Am Tag nach der Zinssenkung der US-Notenbank (Fed) tasten sich weitere Anleger an die Wall Street zurück. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 gewannen zur Eröffnung am Donnerstag jeweils ein knappes halbes Prozent.

Die Fed senkte den Schlüsselsatz am Mittwochabend wie erwartet um einen viertel Prozentpunkt. Notenbank-Chef Jerome Powell äußerte sich anschließend verhalten optimistisch zu den Aussichten für die weltgrößte Volkswirtschaft und sagte, er sehe derzeit keine Notwendigkeit weiterer Zinssenkungen. Die Fed halte sich alle Optionen offen, sagte Randy Frederick, Manager beim Brokerhaus Charles Schwab. “Alles hängt von den Konjunkturdaten der nächsten Wochen und den Handelsgesprächen zwischen den USA und China ab.”

Zu den Favoriten am US-Aktienmarkt gehörte Microsoft mit einem Kursplus von 1,6 Prozent. Der Softwarekonzern will eigene Aktien im Volumen von 40 Milliarden Dollar zurückkaufen. Die Papiere von Eros International verteuerten sich sogar um rund 14 Prozent. Der Produzent von “Bollywood”-Filmen arbeitet mit Microsoft an einer neuen Online-Plattform für Videos.

Die Aktien von US Steel stürzten dagegen um gut zwölf Prozent ab. Das ist der größte Kursrutsch seit etwa eineinhalb Jahren. Der Stahlkocher äußerte sich enttäuscht über die Geschäftsaussichten für das laufende Quartal. Die Konkurrenten AK Steel, Nucor und Steel Dynamics büßten daraufhin bis zu 4,8 Prozent ein. (Reporter: Hakan Ersen redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)