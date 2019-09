MÄRKTE-Trumps Ukraine-Affäre lastet auf US-Börsen

Frankfurt, 26. Sep (Reuters) - Die Diskussion um eine Amtsenthebung von US-Präsident Donald Trump dämpft die Kauflaune der Wall-Street-Anleger. Hoffnungen auf eine Entspannung im Zollstreit mit China verhinderten am Donnerstag allerdings größere Verkäufe. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 gaben zur Eröffnung um bis zu 0,5 Prozent nach.

Trump steht wegen eines Telefonats mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in der Kritik. Darin animierte Trump Mitschriften zufolge Selenskyj, das Vorgehen des demokratischen Präsidentschaftsbewerbers Joe Biden im Zusammenhang mit Geschäften von dessen Sohn in der Ukraine zu untersuchen. Angesichts der aktuellen Mehrheitsverhältnisse im Kongress sei eine Amtsenthebung Trumps unwahrscheinlich, sagte Eric Stein, Manager beim Vermögensverwalter Eaton Vance.

Im Handelsstreit sagte Trump, die USA und China könnten ihren Konflikt schneller beilegen als gedacht. “Er pflegt seinen Ton gegenüber China allerdings häufig zu ändern”, sagte Analyst David Madden vom Online-Broker CMC Markets. “Anleger sollten daher skeptisch bleiben.”

Zu den größten Gewinnern am US-Aktienmarkt zählte Beyond Meat mit einem Kursplus von 16 Prozent. Die Schnellrestaurant-Kette McDonald's testet in den kommenden Wochen die veganen Burger-Buletten von Beyond Meat in einigen Filialen. Auch die Titel von Keuring Dr Pepper profitierten von einem Deal mit McDonald's und gewannen 1,3 Prozent.