MÄRKTE-Techwerte verhelfen US-Börsen zu Gewinnen

Frankfurt/Bangalore, 30. Sep (Reuters) - Kursgewinne bei Technologieaktien haben den US-Börsen zum Wochenauftakt zu einem Plus verholfen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete am Montag 0,3 Prozent fester bei 26.880 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 0,3 Prozent auf 2970 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq notierte ebenfalls 0,3 Prozent höher bei 7962 Punkten. Dennoch steuern die Börsenbarometer auf das schwächste Quartal in diesem Jahr zu.

Dabei spielen vor allem die Entwicklungen im Handelsstreit zwischen den USA und China eine Rolle. Für Verunsicherung sorgten zuletzt Berichte, wonach die USA den Zugang chinesischer Firmen zum US-Kapitalmarkt begrenzen könnten. Das US-Finanzministerium dementierte derartige Pläne. “Falls die USA diesen Weg beschreiten, könnte das ein ernsthaftes Nachspiel haben”, sagte Robert Pavlik, Chefstratege bei der Vermögensverwaltung SlateStone Wealth. “Es könnte möglicherweise dazu führen, dass die Chinesen US-Staatsanleihen verkaufen und den Anleihemarkt unter Druck setzen.” China ist nach Japan der zweitgrößte Investor am US-Staatsanleihemarkt. Die zehnjährigen Papiere gaben 0,4 Prozent nach, die Rendite stieg im Gegenzug auf 1,713 Prozent.

Zu den größten Gewinnern gehörten die Apple-Aktien mit einem Plus von 1,3 Prozent. Die Experten von JPMorgan haben ihre Prognose für den Verkauf der iPhones angehoben. (Reporterin: Medha Singh und Christina Amann, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1232 oder +49 30 2888 5168.)