MÄRKTE-Wall Street eröffnet vor Konjunkturdaten fester

Bangalore/Frankfurt, 01. Okt (Reuters) - Vor wichtigen Daten zur Entwicklung der US-Industrie sind die US-Börsen fester in den Handel gegangen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete am Dienstag 0,4 Prozent fester bei 27.029 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 0,3 Prozent auf 2987 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq legte 0,4 Prozent zu auf 8033 Punkte. Am Dienstag wird der Einkaufsmanagerindex vorgelegt. Experten gehen davon aus, dass die US-Industrie im September wieder ein Wachstum geschafft hat. “Wenn wir uns die Daten aus dem asiatisch-pazifischen Raum oder aus Europa ansehen, stechen die US-Ergebnisse sicherlich heraus”, sagte Art Hogan, Chefstratege beim Brokerhaus National Securities. In Deutschland schrumpften die Geschäfte der Industrie zuletzt so stark wie seit der Finanzkrise nicht mehr.

Die steigende Risikofreude drückte die Kurse am Anleihemarkt, die Rendite der zehnjährigen Papiere stieg im Gegenzug auf 1,757 Prozent. Das verhalf den Aktien der auf Zinsen angewiesenen Banken zu Gewinnen. Die Papiere der Bank of America, Citigroup, JPMorgan und Wells Fargo legten zwischen 0,3 und 0,7 Prozent zu.