MÄRKTE-US-Börsen wegen schwacher Wirtschaftsdaten unter Druck

Frankfurt, 02. Okt (Reuters) - Belastet von Konjunktursorgen haben die US-Börsen am Mittwoch erneut nachgegeben. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte verlor im frühen Handel 1,1 Prozent auf 26.275 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 und der Index der Technologiebörse Nasdaq fielen jeweils um 1,2 Prozent auf 2905 beziehungsweise 7809 Punkte.

Die Anleger sind Börsianern zufolge verunsichert, nachdem die Stimmung in der US-Industrie auf den schlechtesten Wert seit mehr als zehn Jahren gesackt war. Auch die Konjunkturabkühlung in Europa und China nähre Ängste um die Weltwirtschaft, sagte Stratege Robert Pavlik vom Vermögensverwalter SlateStone Wealth. “All das gibt den Investoren Gründe zu pausieren und Gewinne mitzunehmen.”

Einen negativen Vorgeschmack auf den US-Arbeitsmarktbericht am Freitag lieferten zudem die Daten der privaten US-Arbeitsagentur ADP. Mit 135.000 neuen Stellen wurden im September etwas weniger geschaffen als erwartet.

Unter den Einzelwerten notierten Aktien des Ölkonzerne Exxon und Chevron jeweils rund ein Prozent schwächer. Ihnen macht der sinkende Ölpreis zu schaffen. Rückläufige Absatzzahlen auf dem Heimatmarkt drückten die Aktien des Autoherstellers Ford 4,6 Prozent ins Minus.

Thema am Markt waren zudem Fusionspläne auf dem Glücksspielmarkt.. Die Eigentümer von Paddy Power Betfair und Poker Stars wollen ihre Geschäfte zusammenzulegen. Die Aktionäre der an der Nasdaq und in Toronto gelisteten Stars Group (TSG), zu der Poker Stars gehört, zeigten sich erfreut: Die Papiere stiegen um 26 Prozent. (Reporter: Medha Singh, geschrieben von Anika Ross, redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)