MÄRKTE-Firmenbilanzen geben Wall Street Auftrieb

Frankfurt, 15. Okt (Reuters) - Ermutigende Firmenbilanzen locken Anleger in US-Aktien. Der Hickhack um das Teil-Abkommen im Zollstreit der USA mit China dämpfte die Kauflaune allerdings. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 stiegen zur Eröffnung am Dienstag um bis zu 0,5 Prozent.

Es sei beunruhigend, dass die Regierungen in Washington und Peking die Verhandlungen im Handelskonflikt unterschiedlich schilderten, sagte Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com. “Das sorgt für Verunsicherung, was wirklich vereinbart wurde und was noch geklärt werden muss.” Einem Medienbericht zufolge fordert China weitere Verhandlungen bis zur endgültigen Unterzeichnung eines Deals.

Bei den Unternehmen standen die Großbanken im Rampenlicht, die mit ihren Geschäftszahlen die heiße Phase der Bilanzsaison einläuteten. So steigerte JPMorgan den Quartalsgewinn überraschend stark. Die Titel des Geldhauses stiegen um 1,9 Prozent. Goldman Sachs dagegen sorgte mit seinem Zwischenbericht für Enttäuschung, und Wells Fargo verbuchte wegen hoher Kosten durch Rechtsstreitigkeiten einen Gewinneinbruch. Die Papiere dieser beiden Institute büßten bis zu 3,2 Prozent ein. Auch die Citigroup konnte trotz eines Gewinnanstiegs nicht überzeugen. Die Aktien sanken 1,1 Prozent.

Dank des Erfolgs von Krebsmitteln übertraf der Gewinn von Johnson & Johnson die Markterwartungen. Auf dieser Basis hob der Pharma- und Konsumgüterkonzern die Gesamtjahresziele an. Seine Aktien legten 1,2 Prozent zu.

Auch UnitedHealth äußerte sich nach einem überzeugenden Quartalsergebnis optimistischer zu den Aussichten für das Gesamtjahr. Der Kurs des Krankenversicherers zog 6,5 Prozent an.