MÄRKTE-Gemischte Firmenbilanzen bremsen Wall Street aus

Frankfurt, 22. Okt (Reuters) - Die Aussicht auf sprudelnde Firmengewinne lockt weitere Anleger in den US-Aktienmarkt. Enttäuschende Geschäftszahlen einiger Unternehmen dämpften die Kauflaune allerdings. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 stiegen zur Eröffnung um bis zu 0,4 Prozent.

“Die Bilanzsaison bis bislang recht gut gelaufen”, sagte Randy Frederick, Manager beim Brokerhaus Charles Schwab. “Aber ich rate stets zur Vorsicht, da die Zahlen derjenigen Firmen, die diese frühzeitig bekannt geben, tendenziell besser ausfallen als die Ergebnisse der Nachzügler.”

Zu den Favoriten an der Wall Street zählte Procter & Gamble (P&G) mit einem Kursplus von etwa vier Prozent. Dank eines überraschend starken Umsatz- und Gewinnanstiegs im abgelaufenen Quartal peilt der “Ariel”-Anbieter für das Gesamtjahr ein Gewinnwachstum von fünf bis zehn statt vier bis neun Prozent an.

Die Papiere von Biogen schossen sogar gut 40 Prozent in die Höhe - so stark wie noch nie. Die Biotechfirma will ungeachtet zwischenzeitlicher Rückschläge einen Zulassungsantrag für das Alzheimer-Mittel Aducanumab stellen. Es seien aber noch viele Fragen bezüglich der Wirksamkeit ungeklärt, schrieb Analyst Michael Yee von der Investmentbank Jefferies. Sollte die US-Gesundheitsbehörde eine Zulassung verweigern, müsse mit drastischen Kursrückschlägen bei Biogen gerechnet werden.

Die Titel von McDonald's büßten dagegen 3,1 Prozent ein. Die Schnellrestaurant-Kette verfehlte erstmals seit zwei Jahren mit ihrem Quartalsergebnis die Markterwartungen. Der harte Wettbewerb auf dem Heimatmarkt fordere Tribut, schrieb Analyst Andrew Charles vom Vermögensverwalter Cowen.