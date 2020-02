MÄRKTE-Virusangst löst Ausverkauf in USA aus

Frankfurt, 24. Feb (Reuters) - Anleger in den USA haben aus Furcht vor der Ausbreitung des Coronavirus in Scharen die Flucht ergriffen. Erkrankungen und Todesfälle in Italien und mehreren anderen Staaten schürten die Angst vor größeren Belastungen für die weltweite Konjunktur. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte brach am Montag zu Handelsstart um fast 1000 Punkte ein und lag mit 27.995 Zählern 3,4 Prozent im Minus. Der breiter gefasste S&P 500 verlor 3,2 Prozent auf 3231 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq sackte um 4,3 Prozent auf 9166 Punkte ab. Die Investoren bewerteten nun die Gefahr einer Konjunkturabkühlung in China und anderen Erdteilen neu, sagte Nitesh Shah, Chefanalyst bei WisdomTree. Noch vergangene Woche hatten die Kurse Rekordwerte markiert.

Abwärts ging es für Apple mit einem Minus von 7,6 Prozent. Jüngsten Daten zufolge brach der Verkauf von Smartphones in China im Januar um mehr als ein Drittel ein. Auch die Papiere von Chipherstellern wie Advanced Micro Devices, Micron oder Nvidia sackten um bis zu 10,6 Prozent ab. Diese Firmen sind stark auf den Export nach China angewiesen. (Reporterin: Christina Amann. Redigiert von Hans-Edzard Busemann Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.)