MÄRKTE-US-Börsen geben zu Wochenbeginn nach

New York, 13. Apr (Reuters) - Die Börsen in den USA haben nach den Gewinnen in der vergangenen Woche am Montag leicht schwächer eröffnet. Viele Investoren erwarteten schwächere Ergebnisse in den anstehenden Quartalsbilanzen. Zudem trübten Anzeichen für längerfristige Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie die Stimmung auf dem Parkett.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte startete fast unverändert mit einem Verlust von 0,09 Prozent beziehungsweise 23.699 Punkten in den Handel. Der breiter gefasste S&P 500 verlor 736 Punkte beziehungsweise 0,26 Prozent au8f 2782 Punkte. Der Index der Technologiebörse Nasdaq schrumpfte um 0,32 Prozent auf 8128 Punkte.

