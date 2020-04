MÄRKTE-Wirtschaftskollaps und Bankbilanzen lasten auf Wall Street

Frankfurt/Bangalore, 15. Apr (Reuters) - Die ersten Vorboten der schwersten Rezession seit den 1930er Jahren verderben den US-Anlegern die Stimmung. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gab in den ersten Handelsminuten am Mittwoch 2,4 Prozent nach auf 23.367 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 verlor 2,3 Prozent auf 2781 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq sackte um 1,9 Prozent ab auf 8353 Punkte. Der anhaltende Ölpreisverfall, der Kollaps des Einzelhandels und Löcher in den Firmenbilanzen bereiten den Anlegern Kopfzerbrechen. In den vergangenen Wochen hätten die Aktienmärkte einiges an Boden wettgemacht, sagte Crail Erlam, Marktanalyst beim Brokerhaus Oanda. “Einige Investoren ziehen sich jetzt aus dem Risiko zurück, wo die wirtschaftliche Realität zu Hause zuschlägt.”

Unter Druck gerieten die Bankaktien: Die Titel von Bank of America, Goldman Sachs und Citigroup gaben bis zu 7,6 Prozent nach. Die Institute bereiten sich wegen der Pandemie auf hohe Kreditausfälle vor, der Gewinn halbierte sich in etwa. “Investoren brauchen in den kommenden Tagen, Wochen und Monaten einen starken Magen, um die schlechten Geschäftsergebnisse zu verdauen”, sagte David Trainer, Chef des Analysehauses New Constructs. “Die Ergebnisse und das Coronavirus sind eng miteinander verbunden, und je mehr Fortschritte es beim Virus gibt, desto schneller ziehen Wirtschaft und Geschäfte wieder an.” Im ersten Quartal erwarten Analysten einen Gewinnrückgang im S&P 500 von 12,3 Prozent.

