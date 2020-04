MÄRKTE-Neues Konjunkturpaket gibt Wall Street Auftrieb

Frankfurt, 22. Apr (Reuters) - Die Aussicht auf weitere Konjunkturhilfen lockt Anleger in den US-Aktienmarkt zurück. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 stiegen zur Eröffnung am Mittwoch um jeweils etwa zwei Prozent.

“Die Aktienmärkte scheinen der Meinung zu sein, dass die Stimuli von Regierungen und Zentralbanken ausreichen werden, um den wirtschaftlichen Schaden der Coronavirus-Pandemie zu neutralisieren”, sagte Rabobank-Volkswirt Teeuwe Mevissen. “So lange diese Stimmung anhält, scheinen Konjunkturdaten keine Rolle zu spielen.” Der US-Senat hatte zuvor ein weiteres, knapp 500 Milliarden Dollar schweres Hilfspaket auf den Weg gebracht. Die Notenbank (Fed) pumpt über Wertpapierkäufe Billionen von Dollar in die Finanzmärkte.

Auf Erholungskurs gingen auch die Ölwerte, die wegen der Preiskapriolen der US-Sorte WTI in den vergangenen Tagen unter Druck geraten waren. Die Aktien von Exxon und Chevron legten jeweils gut vier Prozent zu. Der WTI-Kurs schwankte erneut stark. Nachdem er zu Wochenbeginn erstmals unter null Dollar gerutscht war, bewegte er sich am Mittwoch in einer Spanne von minus elf bis plus 24,5 Prozent und notierte zur Eröffnung des US-Aktienmarktes 24 Prozent fester bei 14,37 Dollar je Barrel (159 Liter).

