MÄRKTE-Konjunktursorgen setzen Wall Street zu

Frankfurt, 16. Jul (Reuters) - Aus Furcht vor Verzögerungen bei der Erholung der Wirtschaft machen einige US-Anleger Kasse. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 fielen zur Eröffnung am Donnerstag um jeweils ein knappes Prozent.

Zwar stiegen die US-Einzelhandelsumsätze im Juni um überraschend starke 7,5 Prozent. Vor dem Hintergrund der wieder steigenden Coronavirus-Infektionen stelle sich aber die Frage, wie es weitergehe, sagte Michael Hans, Chef-Anleger des Vermögensverwalters Clarfeld Citizens. Schließlich liefen zum Monatsende Pandemie-Sonderhilfen für Selbstständige aus.

Nachdenklich stimmten Investoren auch die Konjunkturdaten aus China. Dort wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zwar um 3,2 Prozent. Die Einzelhandelsumsätze brachen dagegen den fünften Monat in Folge ein. “Wer an der Genauigkeit der BIP-Zahlen gezweifelt hatte, wird durch diese Zahlen in seiner Skepsis bestärkt”, sagte Anlagestratege Michael Hewson vom Brokerhaus CMC Markets. Da auch die Außenhandelsdaten schwach ausgefallen seien, spiegele das BIP nicht den wahren Zustand der chinesischen Wirtschaft wider.

Ein weiterer Belastungsfaktor seien die anhaltenden Spannungen zwischen den USA und China, sagte Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com. Die beiden weltgrößten Volkswirtschaften liegen bei zahlreichen Themen wie dem Sicherheitsgesetz für Hongkong über Kreuz.

Nach einem Hacker-Angriff auf Konten prominenter Nutzer wie US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden oder Tesla-Chef Elon Musk stand Twitter im Rampenlicht. Die Aktien des Kurznachrichtendienstes fielen um knapp fünf Prozent.

Reporter: Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.