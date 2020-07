MÄRKTE-US-Börsen starten verhalten - Steigende Corona-Zahlen belasten

Frankfurt/Bangalore, 20. Jul (Reuters) - Die Ausbreitung des Coronavirus in den USA hat die Anleger an der Wall Street zum Wochenauftakt verunsichert. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete am Montag etwas schwächer bei 26.641 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 lag unverändert bei 3225 Zählern, der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann 0,2 Prozent auf 10.528 Punkte. In mindestens 14 US-Bundesstaaten waren im Juli so viele Menschen mit der durch das Coronavirus ausgelösten Krankheit Covid-19 im Krankenhaus wie nie zuvor. Zugleich warnten die Behörden vor einem weiteren Anstieg der Coronafälle im Herbst und Winter.

Ermutigende Zwischenergebnisse aus Impfstoffstudien sowie die Hoffnung auf weitere Hilfsprogramme verhinderten jedoch Verluste. Noch in dieser Woche soll der US-Kongress über ein neues Paket abstimmen.

Mit einem Plus von 3,8 Prozent gehörten die Aktien des Pharmakonzerns Pfizer zu den größten Gewinnern im Dow. Der Konzern erklärte zu einer Coronavirus-Impfstoffstudie in Deutschland, das zusammen mit dem Mainzer Unternehmen BioNTech entwickelte Mittel sei sicher und löse eine Reaktion des Immunsystems aus. Der Impfstoff soll ab Ende Juli an mehr als 30.000 Probanden in einer späten Phase getestet werden. Die BioNTech-Papiere schnellten 9,1 Prozent hoch.

Die Aktien des US-Öldienstleisters Halliburton legten um 7,2 Prozent zu. Das Unternehmen erwirtschaftete dank massiver Einsparungen überraschend einen Gewinn. Noch im Lauf der Woche werden die Geschäftszahlen unter anderem von Microsoft, Tesla und Intel erwartet.

