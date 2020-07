MÄRKTE-Schwächere US-Jobdaten machen Wall Street zu schaffen

Frankfurt, 23. Jul (Reuters) - Ein Rückschlag bei der Erholung am US-Arbeitsmarkt hat Anlegern an der Wall Street am Donnerstag die Kauflaune verdorben. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gab 0,1 Prozent auf 26.971 Punkte nach. Der breiter gefasste S&P 500 lag kaum verändert bei 3275 Punkten. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor 0,3 Prozent auf 10.679 Zähler.

Sorgen bereitete, dass inmitten einer Welle von Neuinfektionen mit dem Corona-Virus die Erholung am US-Arbeitsmarkt ins Stocken geraten ist. Erstmals seit vier Monaten stieg die Zahl der Anträge auf Arbeitslosenhilfe mit 1,416 Millionen Bürger wieder an, Ökonomen hatten mit einer Stagnation gerechnet. Auch die wachsenden Spannungen zwischen Washington und Peking trübten die Stimmung an den Börsen.

Einige Lichtblicke lieferte die Bilanzsaison. Nach dem vierten Quartalsgewinn in Folge griffen Anleger bei Tesla zu. Die Aktien des Elektroautobauers stiegen um mehr als drei Prozent. Tesla verdiente im zweiten Quartal 104 Millionen Dollar. Das Unternehmen nimmt damit eine Hürde für eine Aufnahme in den S&P-500-Index.

Die Papiere von Microsoft verloren hingegen 1,3 Prozent. Das Wachstum des Cloud-Dienstes des Softwareriesen hat sich im Quartal verlangsamt. Auch die Titel des Marktführers Amazon gerieten in diesen Abwärtssog und fielen um 0,9 Prozent.

