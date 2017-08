MÄRKTE 8-US-Börsen im Plus - Nordkorea-Sorgen schwinden etwas

New York, 14. Aug (Reuters) - Bemühungen um eine Entspannung im Atomstreit zwischen den USA und Nordkorea haben die US-Börsen zum Wochenstart angeschoben. US-Generalstabschef Joseph Dunford sagte in einem Gespräch mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In, man wolle mit Diplomatie und Wirtschaftssanktionen vorankommen. Es würden aber militärische Optionen vorbereitet, falls diese Bemühungen scheitern sollten. Der Chef des US-Geheimdienstes CIA, Mike Pompeo, hatte bereits am Sonntag erklärt, er halte Sorgen für übertrieben, man stehe vor einem Atomkrieg. Moon mahnte eine politische Lösung an: "Es darf keinen weiteren Krieg auf der koreanischen Halbinsel geben."

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete 0,6 Prozent fester bei 21.987 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 stieg um 0,7 Prozent auf 2458 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq legte 0,8 Prozent auf 6313 Stellen zu.

In der vergangenen Woche hatten Sorgen vor einer Zuspitzung des Korea-Streits die Kurse gedrückt. US-Präsident Donald Trump hatte Nordkorea für den Fall weiterer Provokationen mit "Feuer und Zorn" gedroht. Pjöngjang drohte daraufhin mit einem Präventivschlag und einem Raketenangriff auf die US-Pazifikinsel Guam.

Bei den Einzelwerten stiegen Tesla um 2,3 Prozent. Morgan Stanley hob das Kursziel für den Elektroauto-Hersteller an. Netfliix-Papiere gaben indes 1,1 Prozent nach. Der Finanzthemen-Anbieter Barron's hatte am Samstag geschrieben, die Aktien der Online-Videothek könnten bis Ende des Jahrzehnts mehr als die Hälfte an Wert verlieren, da unter anderem Walt Disney einen eigenen Streamingdienst plane. (Reuters-Büro New York, geschrieben von Ralf Bode, redigiert von Christian Krämer; bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565-1236 oder 030-2888-5168.)