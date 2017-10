MÄRKTE-Wall Street eröffnet mit Gewinnen

Bangalore, 03. Okt (Reuters) - Die Wall Street setzt ihre Rally fort und hat am Dienstag mit Gewinnen eröffnet. Im New Yorker Morgenhandel stieg der Dow Jones um 0,2 Prozent auf 22.606 Punkte, während der S&P 500 um 0,1 Prozent auf 2531 Zähler zulegte. Beim Nasdaq betrug das Plus 0,2 Prozent auf 6527 Stellen. Für Optimismus sorgten Konjunkturdaten, die schon am Montag die Kurse angetrieben hatten. Zunehmend konzentrieren sich die Investoren auch auf die Unternehmensbilanzen für das dritte Quartal. Nach Zahlen von Thomson Reuters erwarten Analysten, dass die im S&P gelisteten Unternehmen im Schnitt einen 6,2 Prozent höheren Gewinn im Vergleich zum Vorjahresquartal einfahren werden. (Reporter: Ankur Banerjee und Gayathree Ganesan; geschrieben von Thomas Seythal; redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 30 2888 5168 oder +49 69 7565 1236.)

