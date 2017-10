MÄRKTE-Wall Street setzt Rekordserie fort - Fed im Blick

Bangalore, 05. Okt (Reuters) - Dank ermutigender Konjunkturdaten arbeitet sich die Wall Street zu neuen Hochs vor. US-Index S&P 500 stieg zur Eröffnung am Donnerstag um 0,1 Prozent und markierte mit 2540,87 Punkten den fünften Tag in Folge eine neue Bestmarke. Der Dow Jones blieb mit 22672 Zählern weniger als 15 Punkte unter seinem Rekordhoch.

In Erwartung von Auftritten einiger führender US-Notenbanker hielten sich Investoren mit größeren Käufen allerdings zurück, sagte Craig Erlam, Marktanalyst des Brokerhauses Oanda. “Nachdem die Fed bei ihrer letzten Sitzung angedeutet hat, dass sie die Zinsen vor Jahresende anheben will, ist es interessant zu erfahren, ob die seither veröffentlichten Konjunkturdaten an dieser Einschätzung etwas geändert haben.”

Am Donnerstag teilte das US-Handelsministerium mit, dass sich dank gut laufender Exporte das Handelsbilanzdefizit im August um 2,7 Prozent verringerte. Darüber hinaus beantragten in der abgelaufenen Woche etwas weniger Personen US-Arbeitslosenhilfe als erwartet.

Bei den Einzelwerten gehörte Constellation Brands mit einem Kursplus von 5,9 Prozent zu den Favoriten. Dank eines überraschend großen Gewinnsprungs markierten die Aktien des Anbieters von "Corona"-Bier sowie Wein und Spirituosen mit 213 Dollar ebenfalls ein Rekordhoch.