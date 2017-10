MÄRKTE-Wall Street eröffnet leichter - JP Morgen und Citi im Blick

New York, 12. Okt (Reuters) - Mit Blick auf die nun Fahrt aufnehmende Berichtssaison haben sich die Anleger an der Wall Street am Donnerstag zurückgehalten. Die rekordverwöhnten US-Indizes gaben im Anfangsgeschäft je 0,1 Prozent nach: Der Dow Jones stand bei 22.847 Punkte, der breiter gefasste S&P500-Index bei 2551 und der Index der Technologiebörse Nasdaq bei 6595 Zähler. Nach eine langen Serie von Gewinnen sei eine Verschnaufpause durchaus in Ordnung, sagte ein Händler.

Im Fokus standen die Quartalsergebnisse der Großbanken JP Morgan und Citi. Erstere profitierte von den steigenden Zinsen in den USA und einer stärkeren Kreditvergabe und wies einen um sieben Prozent gestiegenen Milliardengewinn aus. Citi half dagegen vor allem ein Einmaleffekt und Kostensenkungen. Die Titel von JP Morgan und Citi fanden zunächst keine klare Richtung, pendelten aber meist um ihre Mittwochsschlusskurse.

Diverse US-Banken hatten bereits im Sommer vor einem mauen Handelsgeschäft gewarnt. Am Freitag lassen sich Bank of America and Wells Fargo in die Bücher schauen.

AT&T fielen um drei Prozent. Hohe Instandsetzungskosten nach den Wirbelstürmen in den USA und dem Erdbeben in Mexiko hinterließen in der Bilanz des Mobilfunkanbieters tiefe Spuren.

Schlusslicht im Dow Jones waren Disney mit einem Minus von 1,5 Prozent. Die Analysten von Guggenheim hatten ihre Kaufempfehlung kassiert und die Aktien auf “neutral” heruntergestuft. (Reporter: Andrea Lentz, unter Mitarbeit von Sruthi Shankar in Bangalore, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)