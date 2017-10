MÄRKTE-Wall Street leicht im Plus - Quartalsbilanzen im Fokus

New York, 16. Okt (Reuters) - Die US-Börsen sind am Montag mit Kursgewinnen in die neue Woche gestartet. “Der Markt will weiter optimistisch sein”, sagte Robert Pavlik, Chef-Anlagestratege beim Vermögensverwalter Boston Private Wealth. Starke Quartalsbilanzen könnten grundsätzlich ein guter Grund sein, um Gewinne mitzunehmen. “Das ist aber nichts, was langfristig ausgerichtete Investoren beunruhigen sollte.” Die große Mehrheit der Firmen hat bislang mit ihren Bilanz für das Sommerquartal die Erwartungen der Analysten übertroffen. In den nächsten Tagen werden zahlreiche weitere Ergebnisse erwartet.

Der Dow-Jones-Index für die Standardwerte eröffnete mit einem Aufschlag von 0,27 Prozent auf 22.933 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500 legte 0,2 Prozent auf 2558 Zähler zu. Beide Barometer erzielten ein neues Rekordniveau. Der Index der Technologiebörse Nasdaq stieg um 0,25 Prozent auf 6622 Stellen.

Bei den Einzelwerten standen unter anderem Netflix im Blickpunkt. Die Aktien verteuerten sich um 0,6 Prozent. Zahlen der Online-Videothek werden noch im Tagesverlauf erwartet.