MÄRKTE-Apple und Ebay ziehen US-Aktienmärkte zur Eröffnung nach unten

New York, 19. Okt (Reuters) - Kursverluste bei den Technologieschwergewichten Apple und Ebay haben die Wall Street am Donnerstag zum Handelsauftakt belastet. “Die Leute denken, dass der Oktober eine gruselige Zeit ist und sie Gewinne mitnehmen sollten”, sagte Aktienanalystin Kim Forrest vom Finanzberater Fort Pitt Capital Group. “Vielleicht passiert das gerade bei den Technologiewerten.”

Der Dow Jones der Standardwerte notierte im frühen New Yorker Handel 0,3 Prozent tiefer auf 23.096 Punkten, nachdem er am Mittwoch erstmals über der 23.000er-Marke geschlossen hatte. Der breiter gefasste S&P 500 verlor 0,3 Prozent auf 2554 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq sank 0,5 Prozent auf 6591 Stellen.

Die Apple-Aktien sackten 1,8 Prozent ab. Hintergrund war ein Bericht der taiwanischen Zeitung “Economic Daily News”, wonach das Unternehmen wegen des enttäuschenden Absatzes von iPhone-8-Smartphones die Bestellungen bei Zulieferern um bis zu 50 Prozent gekürzt haben soll.

Ebays Kurs büßte drei Prozent ein. Der Internet-Händler enttäuschte die Anleger mit seiner Gewinnprognose.

Auf der Gewinnerliste standen dagegen Adobe, die acht Prozent in die Höhe schnellten. Der Softwarekonzern rechnet damit, dass Gewinn und Umsatz im kommenden Jahr über den aktuellen Analystenerwartungen liegen.

Für Börsianer war der Donnerstag aus historischen Gründen ein besonderer Tag. Vor genau 30 Jahren kam es zu einem Crash, der als "Schwarzer Montag" in die Geschichte einging.