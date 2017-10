MÄRKTE-US-Aktienmärkte profitieren von Aussicht auf Steuersenkungen

New York, 20. Okt (Reuters) - Die Aussicht auf Steuersenkungen hat die Wall Street am Freitag auf neue Rekordwerte getrieben. Sinkende Steuern seien positiv für den Markt, sagte der Chefstratege des Finanzhauses Wunderlich Securities in New York, Art Hogan. “Wir haben zudem mehr gute als schlechte Nachrichten bei den Gewinnen der Unternehmen”, ergänzte er mit Blick auf die Quartalsbilanzen. Der US-Senat hat den Weg zu den von US-Präsident Donald Trump geplanten Steuersenkungen freigemacht. Die Republikaner können das Budget nun mit ihrer eigenen Mehrheit verabschieden. Es gilt allerdings nicht als sicher, dass Trump die Unterstützung sämtlicher republikanischer Senatoren erhält.

Der Dow Jones mit den Standardwerten notierte im frühen New Yorker Handel 0,3 Prozent höher auf dem Rekordwert von 23.237 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gewann ebenfalls 0,3 Prozent auf die Bestmarke von 2570 Zählern. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verbesserte sich um 0,45 Prozent auf 6635 Stellen.

Gegen den Trend büßten Papiere von General Electric rund 5,5 Prozent ein. Grund: Im Kerngeschäft sank das Ergebnis auf 1,91 Milliarden Dollar von 2,1 Milliarden im Jahr zuvor, wie der Siemens-Rivale mitteilte. Dagegen stieg der Aktienkurs von Honeywell um 1,4 Prozent. Der Industriekonzern hat dank seiner Luftfahrtsparte den Überschuss im dritten Quartal um knapp neun Prozent auf 1,35 Milliarden Dollar gesteigert.

Eine gute Bilanz half auch PayPal auf die Sprünge. Die Anteilsscheine des Zahlungsanbieters gewannen 5,5 Prozent. (Reuters-Büros in New York und Bangalore, geschrieben von Rene Wagner, redigiert von Christian Krämer; bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)