MÄRKTE-Firmenbilanzen verhelfen Wall Street zu neuen Kursrekorden

Frankfurt/New York, 24. Okt (Reuters) - Eine Reihe ermutigender Unternehmensergebnisse hat den US-Börsen am Dienstag Auftrieb gegeben. Der Standardwerteindex Dow Jones stieg zur Eröffnung an der Wall Street um rund 0,8 Prozent und markierte mit 23.465 Punkten den dritten Handelstag in Folge ein Rekordhoch. Der breiter gefasste S&P-500 legte 0,2 Prozent auf 2569 Zähler zu. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann 0,1 Prozent auf 6591 Punkte.

Zu den Favoriten gehörten die Aktien von General Motors (GM), die drei Prozent zulegten und mit 46,51 Dollar ebenfalls so hoch notierten wie noch nie. Der Verkauf der deutschen Tochter Opel riss zwar ein tiefes Loch in die Bilanz, operativ verdiente der größte US-Autobauer aber mehr als erwartet.

Die Papiere von Caterpillar gewannen sogar 6,6 Prozent auf 140,40 Dollar - auch ein Bestwert. Dank eines überraschend starken Quartalsergebnisses hob der weltgrößte Baumaschinen-Hersteller seine Ziele für das Gesamtjahr zum dritten Mal an.

Bei Eli Lilly reagierten Anleger erleichtert auf die Zwischenbilanz. Der Gewinn des Pharmakonzerns brach weniger stark ein als befürchtet. Außerdem denkt das Unternehmen über einen Verkauf oder Börsengang der Tiergesundheitssparte nach. Eli Lilly-Titel stiegen um 0,9 Prozent.

