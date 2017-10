MÄRKTE-Wall Street eröffnet im Plus - Unternehmen überzeugen

New York, 31. Okt (Reuters) - Gute Zwischenberichte von Unternehmen wie Mastercard und Kellogg haben der Wall Street am Dienstag zu Gewinnen verholfen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete 0,1 Prozent im Plus bei 23.365 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 gewann ebenfalls 0,1 Prozent auf 2575 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq stieg 0,3 Prozent auf 6716 Stellen.

Die Aktien von Mastercard legten 0,8 Prozent zu. Der Kreditkartenanbieter hat dank der Kauflaune der Verbraucher mehr verdient als am Markt erwartet worden war. Positiv überraschte auch Kellogg mit dem ersten Umsatzplus seit langem. Die Erlöse des US-Konzerns waren zuvor zehn Quartale in Folge stetig zurückgegangen. Nun punktet Kellogg mit Tiefkühlkost und Müsliriegeln. Händler griffen auch bei Aktien beherzt zu, der Kurs kletterte um sieben Prozent.

Dagegen brachen die Papiere von Under Armour über 14 Prozent ein. Die Konkurrenz von Adidas und Nike setzt dem Sportartikelhersteller zu, der seine Geschäftsziele zurückschraubte. Nike verloren im Sog fast ein Prozent.

Zu den Verlierern gehörten auch Qualcomm, die Aktien lagen 7,6 Prozent im Minus. Zuvor hatte Reuters berichtet, dass Apple iPhones und iPads ohne Qualcomm-Chips entwickelt hat.