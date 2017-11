MÄRKTE-Quartalsbilanzen und Jobdaten treiben Wall Street an

New York, 01. Nov (Reuters) - Die US-Börsen haben am Mittwoch mit Zugewinnen eröffnet. Starke Firmenbilanzen trieben die Kurse ebenso an wie besser als erwartete Arbeitsmarktdaten. “Wir sind in einem sehr positiven Umfeld”, sagte Andre Bakhos, Direktor bei Janlyn Capital. “Die Wirtschaftsdaten und die Quartalszahlen bleiben ein Grund für Optimismus.” Alle drei großen Indizes lagen kurz nach der Eröffnung rund 0,4 Prozent im Plus.

Die US-Firmen haben zuletzt mehr Personal eingestellt als erwartet. Im Oktober entstanden dem Personaldienstleister ADP zufolge 235.000 neue Jobs, Experten hatten lediglich mit 200.000 gerechnet.

Anleger warteten auch auf die Bekanntgabe der Ergebnisse der jüngsten Fed-Sitzung am Abend (19.00 Uhr MEZ). Dabei wird allerdings nicht damit gerechnet, dass die US-Notenbank erneut die Zinsen anheben wird. Dieser Schritt wird frühestens im Dezember erwartet. Auch die künftige Besetzung des Fed-Chefpostens ist in dieser Woche noch Thema. Das Weiße Haus hat eine Entscheidung von US-Präsident Donald Trump dazu für Donnerstag angekündigt.

Bei den Quartalsbilanzen stachen US Steel hervor. Der Stahlhersteller übertraf im Quartal die Gewinn- und Umsatzerwartungen. Die Aktie stieg um 10,5 Prozent.

Papiere von Facebook legten 1,2 Prozent zu. Der Internet-Konzern wird seine Zahlen allerdings erst nach Börsenschluss bekanntgeben. (Reuters-Büro New York, geschrieben von Ralf Bode, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565-1236 oder 030-2888-5168.)