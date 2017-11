MÄRKTE-Wall Street vor Steuerplänen und Fed-Personalie kaum verändert

New York, 02. Nov (Reuters) - Vor der mit Spannung erwarteten Nominierung des kommenden US-Notenbankchefs haben sich die Kurse an der Wall Street kaum bewegt. US-Präsident Donald Trump will seine Entscheidung gegen Börsenschluss (21.00 MEZ) verkünden. Insider erwarten, dass er den republikanischen Fed-Direktor Jerome Powell zum Nachfolger von Fed-Chefin Janet Yellen machen wird. Zudem warten Anleger auf die Vorlage des Gesetzentwurfs zur von Trump angekündigten Steuerreform, die für 16.15 Uhr (MEZ) angekündigt ist. Die Pläne sehen eine Entlastung von Firmen und Privathaushalten von bis zu rund sechs Billionen Dollar binnen zehn Jahren vor. Ein Kernelement ist die Senkung der Unternehmenssteuern.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete mit 23.443 Punkten minimal über seinem Vortagesschluss. Der breiter gefasste S&P-500 trat mit 2578 Zählern auf der Stelle, der Index der Technologiebörse Nasdaq gab 0,1 Prozent auf 6707 Stellen nach.

Unter den Einzelwerten verlor Facebook ein Prozent, obwohl das weltgrößte Online-Netzwerk Gewinn und Umsatz im dritten Quartal stärker als erwartet steigerte. Papiere von Tesla gaben 6,1 Prozent nach. Der Elektroauto-Hersteller hat im abgelaufenen Quartal einen Rekordverlust ausgewiesen.

Apple stiegen dagegen um 0,3 Prozent. Der iPhone-Hersteller will seine Zahlen nach Börsenschluss vorlegen. (Reuters-Büro New York, geschrieben von Ralf Bode, redigiert von Christian Krämer; bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565-1236 oder 030-2888-5168.)