MÄRKTE-Wall Street eröffnet im Minus - Steuerpolitik im Fokus

New York, 09. Nov (Reuters) - An der Wall Street haben sich Anleger wegen der unsicheren US-Steuerpolitik zurückgehalten. Am Donnerstag wollte der US-Senat einen eigenen Entwurf für eine Steuerreform vorstellen, der von dem des US-Repräsentantenhauses abweichen dürfte. Das wiederum könnte die Pläne von US-Präsident Donald Trump, die Unternehmenssätze radikal zu senken, erschweren und das ganze Projekt verzögern.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete 0,5 Prozent im Minus bei 23.450 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 verlor ebenfalls 0,5 Prozent auf 2580 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gab 0,8 Prozent auf 6736 Stellen nach.

Bei den Einzelwerten standen unter anderen die Aktien von Perrigo im Fokus. Sie gewannen zwölf Prozent an Wert, nachdem der Generika-Hersteller seine Gewinnprognose angehoben hatte. Auch die Papiere des Kosmetik-Herstellers Coty waren gefragt. Nach dem Zukauf von Wella steckt das Unternehmen zwar in den roten Zahlen fest. Die Quartalsbilanz übertraf aber die Erwartungen des Marktes, was die Anteilsscheine 16 Prozent in die Höhe trieb.

Apple gaben um 0,3 Prozent nach. Am Mittwoch war der Börsenwert des Technologiekonzerns erstmals auf mehr als 900 Milliarden Dollar gestiegen, was der Wall Street neue Höchststände bescherte.