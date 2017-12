MÄRKTE-US-Haushaltsstreit und Jobdaten bremsen Wall Street

New York, 07. Dez (Reuters) - An der Wall Street haben die Kurse am Donnerstag zunächst keine klare Richtung gefunden. Zwar rechneten die Anleger weiter mit baldigen Steuersenkungen für Unternehmen. Doch drückte der Streit um die Schuldenobergrenze bei den öffentlichen Ausgaben der US-Regierung die Stimmung. Zudem hielten sich viele Anleger mit Blick auf die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag zurück. Der Dow Jones der Standardwerte und der breiter gefasste S&P500 pendelten wenig verändert um ihre Schlusskurse vom Mittwoch von 24.140 und 2629 Zählern. Der Technologie-Index Nasdaq stieg um 0,2 Prozent auf 6790 Punkte.

Die anstehenden Jobdaten sind die letzten vor der Zinssitzung der US-Notenbank in der nächsten Woche. Eine Zinserhöhung gilt als so gut wie sicher. Die Arbeitsmarktdaten könnten aber Hinweise auf das weitere Vorgehen der Federal Reserve im neuen Jahr liefern.

Für Gesprächsstoff sorgte vor allem General Electric. Der Siemens-Rivale streicht weltweit etwa 12.000 Stellen in der Energiesparte und hofft damit die geplante Fokussierung auf ausgewählte Bereiche voranzutreiben. An der Börse wurden die Pläne relativ neutral aufgenommen. Die GE-Aktien notierten kaum verändert bei 17,69 Dollar. Sie haben in einem ansonsten boomenden Markt mit über 40 Prozent in den vergangenen zwölf Monaten so viel wie keine anderen Papiere im Dow Jones verloren.

Zu den Gewinnern zählte Broadcom mit einem Kursplus von drei Prozent. Der Chipkonzern hob nach einem Gewinnschub die Dividende um über 70 Prozent an. Ebenfalls gesucht waren die Aktien von Lululemon Athletica, die um neun Prozent emporschnellten. Der Yogabekleidungshändler machte den Anlegern mit seiner Prognose für das Weihnachtsgeschäft Kauflaune.

Reporter: Andrea Lentz in Frankfurt und Sruthi Shankar und Rama Venkat Raman in Bangalore; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168