MÄRKTE-Wall Street eröffnet kaum verändert - Explosion im Blick

New York, 11. Dez (Reuters) - Nach den Kursgewinnen der Vorwoche haben es die Anleger am Montag in New York etwas langsamer angehen lassen. Für Nervosität sorgten Berichte über Verletzte bei einer Explosion an einem Busbahnhof in Manhattan, die möglicherweise von einer Rohrbombe ausgelöst wurde. “Wenn so etwas in einer Metropole wie New York passiert, zuckt man natürlich zusammen”, sagte ein Händler. Der Dow Jones und der S&P500 pendelten zunächst wenig verändert um ihre Freitagsschlusskurse von 24.329 und 2653 Punkte, der Nasdaq-Composite stieg um 0,3 Prozent auf 6858 Punkte.

Für Gesprächsstoff sorgte vor allem das Debüt des ersten Terminkontraktes auf den Bitcoin, der seit Sonntagabend an der Chicagoer CBOE gehandelt wird. Daneben stand die Sitzung des Offenmarktausschusses der Fed (FOMC) am Mittwoch im Fokus. Überwiegend wird mit einer Zinserhöhung gerechnet. Von dem Begleitkommentar erhoffen sich Anleger Hinweise auf die Zinsentwicklung im nächsten Jahr.

Die Einführung des Bitcoin-Future lockte die Anleger in die Aktien der Chicagoer Derivatebörse CBOE. Sie stiegen zunächst um 1,4 Prozent. Auch die Titel anderer mit der Cyberwährung im Zusammenhang stehenden Unternehmen waren gefragt: Marathon Patent, Riot Blockchain, Overstock.com und Xunei stiegen um vier bis 16 Prozent. (Reporter: Sruthi Shankar in Bangalore und Andrea Lentz in Frankfurt; redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)