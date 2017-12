MÄRKTE-Wall Street im Bann der Fed - Boeing auf Höhenflug

New York, 12. Dez (Reuters) - An der Wall Street haben sich die Anleger am Tag vor der erwarteten Zinserhöhung weitgehend bedeckt gehalten. Der Dow Jones stieg getragen von einem Run auf die Aktien von Boeing um 0,3 Prozent auf 24.445 Punkte, der S&P500 begann mit 2662 Zählern kaum verändert, und auch der Nasdaq-Composite lag mit 6873 Punkten auf dem Montagsniveau.

Im Fokus stand die zweitägige Sitzung der US-Notenbank Fed. Eine Zinserhöhung um einen Viertel Prozentpunkt galt als so gut wie sicher. Allerdings werden die Anleger auf die endgültige Entscheidung noch ein wenig warten müssen. Denn erst am Mittwochabend (MEZ) wird die Fed die Beschlüsse bekanntgeben und die scheidende Fed-Chefin Janet Yellen vor der Presse die Entscheidung erläutern. Im Fokus standen laut Börsianern die Aussagen der Notenbanker zur Konjunkturlage und zur künftigen Zinspolitik.

Die US-Erzeugerpreise fielen derweil etwa wie erwartet aus. Sie stiegen zum Vormonat insgesamt um 0,4 Prozent und in der Kernrate um 0,3 Prozent. “Die Fed dürfte morgen an der Leitzinserhöhung um 25 Basispunkte festhalten”, sagte Helaba-Analyst Patrick Boldt. “Hierfür sprechen zudem die robuste Konjunktur und die sehr niedrige Arbeitslosigkeit.”

Unter den Einzelwerten standen Boeing-Papiere mit einem Plus von 3,4 Prozent auf ein Rekordhoch von 292,80 Dollar im Dow am höchsten im Kurs. Der Flugzeugbauer hat seine Quartalsdividende um 20 Prozent angehoben und einen Aktienrückkauf angekündigt. Zudem erhöhten die Analysten von JP Morgan ihr Kursziel auf 325 von 300 Dollar. Boeing sind im Dow Jones im bisherigen Jahresverlauf mit einem Plus von 84 Prozent der größte Gewinner.

Die wieder steigenden Ölpreise unterstützten die Aktien einiger Ölfirmen wie Exxon und Chevron, die leicht zulegten.

Comcast-Titel stiegen um gut drei Prozent. Der Kabelanbieter hatte von seinem Gebot für einen Großteil von Twenty-First Century Fox Abstand genommen. Insidern zufolge ist nun Disney allein im Rennen um den Film- und Fernsehkonzern. Die Aktien von Disney notierten 0,3 Prozent höher, die von Fox lagen 0,3 Prozent im Minus.